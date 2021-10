Il provvedimento per istigazione a delinquere aggravato dall'utilizzo di strumenti informatici o telematici. Ma è Telegram, più che il sito web del partito di estrema destra, ad essere il canale social più utilizzato per comunicare con gli iscritti al movimento. Quando la chiusura?

Il sito www.forzanuova.eu è sottoposto a sequestro dalla Polizia Postale su disposizione della Procura della Repubblica di Roma. Il provvedimento è stato firmato in seguito alla pubblicazione sul sito del comunicato “Altro che Forza Nuova. Il popolo ha alzato il livello dello scontro. E non si fermerà” in cui si annunciavano altre azioni di piazza. Secondo la Procura di Roma, gli autori del comunicato, che sono stati indagati, hanno svolto “mediante l’utilizzo del web un’attività di condivisione e giustificazione e dunque di esaltazione e incitamento alla commissione di reati connotati da violenza”.

“Vogliono chiuderci la bocca”

“Vogliono chiuderci la bocca”, così è stato commentato il provvedimento dal gruppo Telegram ‘Forza Nuova’, che conta 2.466 iscritti.

Ma è proprio Telegram, più che il sito web del partito di estrema destra, ad essere il canale social più utilizzato per comunicare con gli iscritti al movimento.

Infatti, il giorno dopo gli scontri di sabato scorso nel centro di Roma e l’assalto alla sede della Cgil nazionale, proprio su Telegram è stato postato questo messaggio, che annuncia nuove azioni: “Da domani, dal 15 ottobre, e fino a che il green pass non verrà ritirato definitivamente, la rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino, con o senza di noi”.

Un messaggio letto da 4.400 persone.

A breve anche questo canale e tutti gli altri legati a Forza Nuova saranno chiusi su Telegram?

‘No green pass’, ecco il canale Telegram più seguito

Ma su Telegram è un altro il canale più seguito dai ‘no green pass’. Si chiama ‘No green pass vinciamo insieme’, con 29.929 iscritti.