Di Roberto Ciccarelli

Derive Approdi editore

Data di pubblicazione: gennaio 2018

ISBN: 9788865482179

Pagine: 224

Prezzo: € 17,00

Mai come oggi si è parlato di lavoro in maniera così totalizzante. Mai come oggi il valore della forza lavoro appare trascurabile. Dicono che il lavoro sia finito e quello che avanza sarà sostituito dai robot. Dicono che l’automazione cancelli il lavoro, ma noi lavoriamo sempre più e peggio. Nella rivoluzione digitale il problema non sono i robot, ma il riconoscimento della forza lavoro. Siamo noi il cuore dell’algoritmo, ma restiamo invisibili. In un panorama che squaderna giornalmente scenari apocalittici, Forza Lavoro: la flato oscuro della rivoluzione digitale racconta come la forza lavoro sia stata rimossa per favorire l’ultima utopia del nostro tempo: quella degli algoritmi che prendono vita da soli e fanno a meno del lavoro umano.

Lo story-telling più potente e di successo in circolazione riproduce in realtà un vecchio sogno della modernità: l’aspirazione a un mercato auto-regolato e di una produzione industriale che fa a meno di retribuire il lavoro necessario a rendere intelligenti gli algoritmi. Il lato oscuro della nostra vita va illuminato, forti di un’alternativa culturale a tutto campo. La forza lavoro è uno scrigno che contiene la facoltà più importante della vita. Ora si tratta di aprirlo e fare splendere la sua ricchezza. Questo libro è un viaggio alla scoperta di un continente antico, eppure nuovo.

Da Google ad Amazon, passando per Baudelaire e Machiavelli, Spinoza e Marx, Ivanhoe, i gladiatori, racconta la genealogia dei lavori autonomi e dipendenti. Roberto Ciccarelli ci guida in una storia unica e sorprendente e mostra cosa hanno in comune il freelance, l’imprenditore di se stesso o lo startupper nell’economia della condivisione e nella gig economy. La domanda non è che cos’è il lavoro, ma la più concreta, e potente: cosa può oggi una forza lavoro?”

Roberto Ciccarelli, filosofo e giornalista. Per il quotidiano «il manifesto» scrive di lavoro, di tecnologia e di economia. È autore di numerosi saggi tra i quali Immanenza. Filosofia, diritto e politica della vita tra il XIX e il XX secolo (Il Mulino) e, con Giuseppe Allegri, La furia dei cervelli (manifestolibri) e Il Quinto Stato. Perché il lavoro indipendente è il nostro futuro (Ponte alle Grazie).