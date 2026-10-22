Forum TLC, timori dietro le quinte. Rinnovo frequenze a pagamento?   

Il rinnovo delle frequenze in scadenza nel 2029 tema caldo al Forum Nazionale delle telecomunicazioni di Asstel che si è tenuto oggi alla LUISS. Il ministro del MIMIT Adolfo Urso sta affrontando con il MEF il tema del rinnovo non oneroso dello spettro, che non è sicuro. Intanto cresce l'attesa fra gli operatori.

Tutti gli operatori erano lì, al Forum nazionale delle telecomunicazioni di Asstel, per sentire le ultime sul rinnovo delle frequenze in scadenza nel 2029. La sensazione è che il vento sia cambiato. Dacché si pensava che il rinnovo in cambio di impegni sul 5G standalone fosse la soluzione definitiva, adesso il sentiment è molto cambiato. E non soltanto dietro le quinte. Lo stesso Pietro Labriola, presidente di Asstel, non ha nascosto le sue perplessità, e a margine dell’evento lo ha detto chiaramente: “Come facciamo ad andare dai nostri azionisti a dire di investire tra il ’27 e il ’29 se non so se nel ’29 le frequenze le danno a noi o le danno a Musk? Scusate la provocazione”.

Frequenze, sul rinnovo Urso non si è sbilanciato e non ha promesso nulla. Cosa dirà Giorgetti?

Una perplessità che non è stata fugata del tutto dal palco dell’evento annuale organizzato da Asstel, insieme ai sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uil FPC, nemmeno dal ministro del MIMIT Adolfo Urso. E’ vero che Urso ha ammesso che nel 2018 l’asta 5G da 6,5 miliardi di euro, “forse si è preteso troppo”, mentre non si è tenuto conto “delle sostenibilità industriali e della necessità di investimenti” degli operatori. “Stiamo facendo ragionamenti nell’ottica di politica industriale che condividiamo con altri dicasteri”. Le frequenze “costituiscono una risorsa strategica nazionale sulla quale si fonda la capacità di innovazione del nostro sistema industriale. Per questa regione il nostro governo il nostro dicastero e tutte le istituzioni interessate intendono assicurare una politica dello spettro trasparente e stabile capace di offrire agli operatori la certezza necessaria per pianificare investimenti di lungo periodo”.

Incertezza aleggiante

Ma le parole di Urso non danno ancora alcuna certezza agli operatori. Anzi. E dietro le quinte i timori serpeggiano, con alcuni dei protagonisti della industry che non celano la paura di un possibile prelievo aggiuntivo in sede di rinnovo. Il Governo addirittura ci starebbe lavorando. Anche se la stessa Commissione Ue nella bozza Digital Networks Act – come sottolineato da Labriola dal palco – ha proposto il rinnovo indefinito delle frequenze (“Il ministro Urso lo sa?”, ha chiesto), opzione peraltro avallata anche nel fascio di emendamenti pubblicati ieri, il cosiddetto Rapporto “Kobosko”, rapporteur del DNA del Parlamento Ue.

Da noi, invece, l’intervento a gamba tesa dell’Antitrust sulla proposta di Agcom va nella direzione opposta.

Crisi macroeconomica potrebbe incidere sul rinnovo frequenze

Ma la crisi energetica e il quadro economico e geopolitico alquanto critico potrebbero avere un peso nella scelta finale del MIMIT sulle modalità di rinnovo delle licenze in scadenza nel 2029.

Vedremo, ma la certezza di un rinnovo non oneroso in cambio di impegni di investimento non è più percepito come sicuro. Cosa dirà il MEF? E’ pensabile, dal punto di vista politico, che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti possa cedere sul rinnovo gratuito di un bene scarso come lo spettro?

Già lo scorso anno al Forum si parlava delle stesse cose.

Sul fronte dei limiti elettromagnetici, il ministro Urso ha aperto uno spiraglio per un ulteriore innalzamento dei limiti, dopo aver già innalzato da 6 a 15 v/m i limiti, ma ancora lontano dalla media Ue di 61 v/m. Ci sarà qualche novità in questo senso?

Vedremo.

Il giorno della marmotta delle Tlc

Per il resto, come ha detto lo stesso Labriola, dal palco abbiamo visto il solito “giorno della marmotta”, vale a dire un cahier des doleances che si ripete ormai come una liturgia uguale a se stessa da 5 o 6 anni. Le richieste sono sempre le stesse: concedere alle Tlc lo status di energivori, favorire il consolidamento anche a livello europeo, pensare ad un contributo da parte degli OTT, pensare ad un reskilling digitale in chiave AI, tutela dei posti di lavoro nel settore dei call center. A partire dagli over 50.

OTT ancora nel mirino

Sul fronte OTT, è rispuntata l’idea di un contributo per le reti da parte delle grandi Big Tech. La politica, a parole, è favorevole. Ma soltanto a patto che l’iniziativa arrivi da Bruxelles. E per ora questo sembra fuori dai radar, anche se quanto meno nella bozza del DNA emendata dall’Europarlamento emerge che i content delivery networks (come CloudFlare ad esempio) e i fornitori di cavi sottomarini (tutte le Big Tech) ma anche i satellitari dovrebbero essere sottoposti alle medesime norme previste per le telco, come ad esempio la registrazione al ROC presso AGCOM.

Anche qui vedremo. L’iter del DNA fra Parlamento, Consiglio, Trilogo e decisione finale andrà avanti almeno fino alla prossima primavera del 2027.

Certo, nel frattempo il mondo corre e gli OTT non disdegnano affatto di mettere le mani sulle telco. Meta (attraverso la controllata Jaadhu Holdings) possiede una quota di circa il 10% in Jio Platforms, il colosso indiano delle telecomunicazioni controllato da Reliance Industries, che ha lanciato una storica offerta pubblica iniziale (IPO), sostenuta anche da Google.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz