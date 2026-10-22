Forum TLC, timori dietro le quinte. Rinnovo frequenze a pagamento?

|In apertura il nostro racconto sui timori dietro le quinte registrati oggi al Forum Asstel delle Telecomunicazioni sul nodo del rinnovo frequenze.Spostiamoci in Brasile, dove l’esito delle prossime elezioni potrebbe essere influenzato, volutamente, dai social. L’ombra della manipolazione algoritmica sulle elezioni in corso, con il presidente Lula che ha denunciato lo sfidante Bolsonaro con l’accusa di aver usufruito di un trattamento di favore da parte di Meta e X.
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