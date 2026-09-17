»
»
Forum Innovazione & Sostenibilità 2026: ‘un immobile non è un’isola”: la sostenibilità parte dalla città’

Forum Innovazione & Sostenibilità 2026: ‘un immobile non è un’isola”: la sostenibilità parte dalla città’

di |
Forum Innovazione & Sostenibilità 2026: ‘un immobile non è un’isola”: la sostenibilità parte dalla città’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Non possiamo lavorare per silos: immobiliare, mobilità e sostenibilità sociale sono facce della stessa medaglia”. Al Forum Innovazione & Sostenibilità 2026, al Teatro Salone Margherita di Napoli, la riflessione di Valeria Falcone AD Colliers sul settore immobiliare supera il tema della sola efficienza energetica degli edifici e guarda al loro impatto sulla città. La nuova sfida è progettare e riqualificare gli immobili in un’ottica di sostenibilità urbana, creando contesti che riducano gli spostamenti e producano valore anche sul piano sociale. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche