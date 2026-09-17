Forum Innovazione & Sostenibilità 2026: Papa (Spazio alla Responsabilità) ‘la vera sfida è rendere il business sostenibile nel tempo’

(Adnkronos) – “Il cambio di passo sta nel comprendere i rischi che possono mettere in difficoltà le imprese”. Al Forum Innovazione & Sostenibilità 2026, seconda tappa della Blue Green Week 2026, Raffaella Papa, Presidente di Spazio alla Responsabilità e ceo Intramedia, affronta la sostenibilità dal punto di vista della continuità aziendale. “In un contesto segnato da instabilità energetica e difficoltà negli approvvigionamenti, la capacità di prevedere i rischi e costruire strategie di adattamento diventa centrale per garantire la continuità del business. La sostenibilità, quindi, non riguarda più soltanto ambiente e persone, ma anche la capacità delle imprese di rimanere solide e durature nel tempo”.

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