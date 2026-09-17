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Forum Innovazione & Sostenibilità 2026: Insinga (Commercialista e Business Angel), ‘dalla responsabilità individuale nasce una società più sostenibile’

Forum Innovazione & Sostenibilità 2026: Insinga (Commercialista e Business Angel), ‘dalla responsabilità individuale nasce una società più sostenibile’

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Forum Innovazione & Sostenibilità 2026: Insinga (Commercialista e Business Angel), ‘dalla responsabilità individuale nasce una società più sostenibile’ Adnkronos

(Adnkronos) – “La priorità è avere un atteggiamento responsabile”. Al Forum Innovazione & Sostenibilità 2026, appuntamento della Blue Green Week al Teatro Salone Margherita di Napoli, Lucio Insinga, dottore commercialista e Business Angel, richiama la necessità di trasformare la sostenibilità in una responsabilità condivisa. “Non solo imprese, ma anche cittadini, professionisti e manager sono chiamati a dare un contributo concreto, attraverso comportamenti corretti e scelte capaci di generare valore per l’intera comunità”. 

economia

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Redazione Key4biz

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