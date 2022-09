In occasione del Forum Ambrosetti, Enel X Way ha installato un punto di ricarica per imbarcazioni elettriche presso il molo di Villa d’Este, che si aggiunge a quello recentemente installato a Portofino.

Al via da oggi fino a domenica a Cernobbio il Forum Ambrosetti, uno dei più importanti appuntamenti politico-economici dell’anno. Proprio in occasione del Forum, Enel X Way ha installato un punto di ricarica per imbarcazioni elettriche presso il molo di Villa d’Este, che si aggiunge a quello recentemente installato a Portofino.

Enel X Way e nautica elettrica: attivi anche i Taxi boat a zero emissioni

Grazie alla nuova stazione di ricarica, una JuicePole da 22 kW + 22, fare il pieno di energia per muoversi da e verso Cernobbio con un’imbarcazione elettrica sarà finalmente possibile. Per un’esperienza in elettrico ancora più completa e unica, Enel X Way ha inoltre attivato un servizio di taxi boat a zero emissioni dedicato agli ospiti della tre giorni che potranno godere delle bellezze del lago di Como a bordo di un’imbarcazione silenziosa e con oltre 50 miglia di autonomia.

Enel X Way punta sulla nautica elettrica

L’iniziativa di Enel X Way si inserisce perfettamente nella strategia della società che punta decisamente sull’integrazione e la rapida diffusione in Italia e a livello globale dei diversi tipi di mobilità elettrica, compresa quella in ambito nautico. La nautica elettrica è un segmento in rapida espansione a livello globale ed è dedicata a imbarcazioni alimentate da motori elettrici.

Si tratta di una soluzione di navigazione che si sta affermando sempre di più in aree geografiche, marine o fluviali, particolarmente rilevanti dal punto di vista paesaggistico che si prestano perfettamente alla diffusione del turismo attento alle esigenze dell’ambiente. Dalla nautica alla strada: Enel X Way ha installato oltre 16mila punti di ricarica per veicoli elettrici in tutto il Paese, che a livello globale salgono a oltre 300mila grazie agli accordi di interoperabilità.

Al Forum Ambrosetti Enel parteciperà con la presentazione della ricerca “E-conomia a zero emissioni al 2050. Roadmap di decarbonizzazione per l’Europa: focus su Italia e Spagna”.

La Conferenza si svolgerà sabato 3 settembre alle ore 11:00 circa, con sede fisica presso la Sala Flavia Podestà – Ex Sala Colonne di Villa d’Este, Cernobbio. Parleranno:

Valerio De Molli – Managing Partner e Chief Executive Officer, The European House – Ambrosetti

– Managing Partner e Chief Executive Officer, The European House – Ambrosetti Francesco Starace – CEO e General Manager, Enel

– CEO e General Manager, Enel Andris Piebalgs – Professor Robert Schuman Centre for Advanced Studies – European University Institute; Adviser to the President of Latvia; former European Commissioner for Energy and for Development

