Fortnite precipita nelle classifiche di acquisti digitali

Superdata ha pubblicato il suo resoconto mensile, in cui si afferma che gli acquisti in digitale nei videogiochi sono calati globalmente dell’1% a settembre, particolarmente in Fortnite.

Parte del calo è dovuto a nuove uscite sottotono, ma soprattutto ai ricavi di Fortnite, in calo del 43% rispetto al mese precedente. Il declino è evidente anche dalle classifiche di Superdata, in cui Fortnite è sceso dal 1° al 7° posto a settembre su console e dal 6° al 9° su PC.

Per quanto riguarda altri titoli, FIFA 20 non ha fatto impennare la serie a causa di ricavi in calo nel mese. La flessione è stata attribuita alla forte resa di FIFA 19, uscito sulla scia del campionato del mondo FIFA.

Fortnite ha recentemente fatto il suo ingresso nella Stagione 2. Il rinnovo dovrebbe permettere al campione d’incassi di Epic di rinvigorire le proprie vendite.