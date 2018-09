Ora Fortnite mette in crisi… i matrimoni

Fortnite è stato recentemente indicato come una delle cause dell’aumento di divorzi nel Regno Unito.

Come dichiarato in un comunicato stampa del sito web divorce-online.co.uk, ben il 5% dei divorzi inglesi di quest’anno sarebbe stato causato almeno in parte dalla dipendenza da Fortnite.

Il dato deriva dalle richieste di divorzio che citano il Battle Royale di Epic Games, in aumento dall’inizio dell’anno. Divorce Online dichiara di gestire il 5% delle richieste di divorzio presentate in Inghilterra e Galles. La dipendenza dai giochi online, dunque, potrebbe essere una delle cause coinvolte in ben 4.000 divorzi l’anno.

Chiaramente, il gioco di Epic Games non è l’unico coinvolto, ma l’unico citato esplicitamente nel testo, che fa riferimento anche ad “altri giochi online”.