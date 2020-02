Forte calo di vendite per PlayStation 4 e Xbox One

Secondo un rapporto di NPD Group, PlayStation 4 e Xbox One stanno perdendo più trazione del previsto sul mercato statunitense. Le cifre investite nell’hardware sono infatti calate del 35% su base annua a gennaio. In ottica più ampia, le spese relative a hardware, software e accessori videoludici è calata del 26%.

“Un dato interessante è che le vendite hardware di PS4 e Xbox One di gennaio 2020 sono notevolmente inferiori a quelle di PS3 e Xbox 360 a gennaio 2013”, ha scritto Daniel Ahmad, analista di Niko Partners, su Twitter. “Le console next-gen sono dietro l’angolo, ma il declino di quelle attuali è più rapido del previsto, con l’eccezione di Switch”.

Ahmad ha attribuito il declino a diversi fattori, tra cui il prezzo stabile negli anni delle console e l’annuncio molto anticipato di PlayStation 5 e Xbox Series X, dotate di retrocompatibilità.

Altri possibili fattori menzionati sono il passaggio al gaming HD di molti dispositivi e il rinvio di titoli di alto profilo come Cyberpunk 2077 e The Last of Us 2.