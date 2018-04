Per la prima volta il 14 aprile approda in Italia, a Roma, l’E-Prix di Formula E, il primo campionato di Formula 1 per monoposto elettriche. Allianz, con il suo consolidato impegno per l’innovazione, è Official Partner di Formula E. La partnership tra Allianz e Formula E è in linea con l’ambizione di Allianz di posizionarsi come partner di riferimento per soluzioni innovative che riguardino la mobilità sia di aziende che di clienti privati.

La Formula E, alla sua quarta edizione, prevede nel campionato 2017/2018 un calendario di 11 tappe da Hong Kong a New York. Le gare vengono disputate quasi esclusivamente su circuiti urbani, con una lunghezza compresa tra i 2,5 e i 3 km. Il campionato si compone di 10 team, ognuno dei quali fa competere due piloti, con a disposizione quattro vetture per scuderia. Dopo la fase di qualifiche, i primi 5 in classifica partecipano alla Super Pole, ovvero un giro a testa utile a determinare le prime cinque posizioni in griglia. La gara Formula E Rome E-Prix 2018 si terrà nel tardo pomeriggio di sabato 14 aprile dalle ore 16.00 per la durata di 45 minuti, nel quartiere EUR da via Cristoforo Colombo a Palazzo dei Congressi. La gara prevede 19 giri e un pit-stop obbligatorio per ripartire con una seconda vettura, con batteria carica.

A pochi passi dal circuito sorge eVillage, la fan zone voluta da Allianz non lontano dalla pista, dove si svolgerà un festival di intrattenimento e innovazione per appassionati di tutte le età. Gli ospiti avranno l’opportunità di partecipare a numerose manifestazioni e attività, come vedere gli ultimi veicoli elettrici e ibridi in mostra nella Drive Zone, competere con i piloti di Formula E all’interno della Gaming Zone, partecipare alla sessione di autografi e incontro con i piloti prima della gara.

Al termine della competizione, a partire dalle 18.30 presso PI School di Roma, avrà luogo la micro-conferenza Explorer Hub “Machine Intelligence meets Human Creativity”, cui parteciperanno esperti nazionali e internazionali. Durante la conferenza ci si confronterà su come l’Intelligenza Artificiale potrà cambiare la mobilità urbana, creando un ecosistema completamente nuovo. Clicca qui per iscriversi all’evento.

Formula E e Explorer Hub fanno parte del progetto Allianz Global Explorer Program voluto dal Gruppo Allianz al fine di interrogarsi sull’impatto disruptive della tecnologia sull’uomo e connettersi con persone di tutto il mondo per dare insieme forma al futuro. Il progetto nasce nel 2017 ad Hong Kong e vanta già numerose partnership globali e locali con l’obiettivo comune di promuovere uno stile di vita più sostenibile. “Essendo uno dei maggiori assicuratori globali al mondo, è nostro compito servire e proteggere i clienti da ogni eventuale rischio. Per fare questo, dobbiamo comprendere il rischio, dobbiamo esplorare ogni suo aspetto”– ha dichiarato Jean-Marc Pailhol, direttore Group Market Management di Allianz SE –“Il Programma Allianz Global Explorer è una manifestazione della nostra curiosità e ci aiuta a sviluppare le giuste competenze. Vogliamo accompagnare persone coraggiose e curiose e incoraggiarle a vivere una vita piena “.

Allianz è vicina da sempre ai valori dello sport che animano e ispirano la competizione, nel segno della preparazione, dell’impegno e della ricerca di obiettivi sempre più alti, che puntano all’eccellenza. Sempre nel rispetto dell’avversario. Lo sport è un linguaggio universale che accomuna persone che vivono vite diverse, che sa aggregare comunità a livello locale e internazionale. Questo è il motivo per cui Allianz è così coinvolta nelle sponsorizzazioni sportive in tutto il mondo ed è orgogliosa di essere partner di una serie di squadre, organizzazioni, strutture ed eventi sportivi che la aiutano anche a sostenere i propri principi.