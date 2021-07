Complice la pandemia e le misure di lockdown, la stagione 2020/2021 delle monoposto elettriche ha visto un forte aumento di spettatori televisivi, con un incremento del +125% in tutto il mondo. Come vedere le ultime gare in HD sulla piattaforma satellitare gratuita tivùsat.

Gli ultimi duelli della Formula E stagione 2020/2021

Ultimi sei tracciati per aggiudicarsi questa settima stagione della Formula E, il campionato del mondo dedicato alle veloci monoposto elettriche ideato dalla FIA (Federazione internazionale dell’automobile).

Il 10 e 11 luglio a New York, il 24 e 25 luglio a Londra, il 14 e 15 agosto a Berlino, vanno a concludere il calendario di questo lungo campionato 2020-2021, con le prime nove gare disputate lo scorso anno e le restanti in quello in corso.

Una stagione che ha visto un aumento del +125% di pubblico per le monoposto elettriche nel Regno Unito, in Germania, in Francia, in Italia e in Brasile, che sono i mercati di riferimento per broadcaster e pubblicitari.

Un risultato eclatante, con 150 milioni di spettatori che si sono sintonizzati per il primo Campionato del mondo FIA di Formula E, probabilmente anche legato all’emergenza sanitaria che dall’anno passato sta caratterizzando la quotidianità di molti Paesi del mondo, con misure di restrizione e distanziamento sociali molto rigide, che hanno favorito lo stare in casa e il consumo di contenuti televisivi, molti dei quali sportivi.

Jamie Reigle, AD della Formula E, a riguardo, ha dichiarato: “Stiamo lavorando a stretto contatto con tutti i nostri partner attraverso team, produttori, sponsor, emittenti e città ospitanti, per adattarci alle circostanze esterne e garantire salute e sicurezza di tutte le persone coinvolte. E lo faremo mantenendo ciò che i fan amano di più della Formula E: corse imprevedibili, luoghi iconici, in un mix di reale e virtuale, ispirato a un futuro migliore e sempre più green”.

Dove vedere le gare in chiaro in TV

Le nuove media partnership con Seven.One in Germania, L’Equipe in Francia, Sky Sport in Italia (dove rimane fortissima la collaborazione con lo storico media partner Mediaset) e TV Cultura e GloboTV in Brasile, si legge su Sport Mediaset, “hanno contribuito a generare la significativa crescita nel numero di spettatori a livello globale”.

L’aumento degli spettatori è anche imputabile al rafforzamento delle partnership in chiaro nei mercati locali che ospitano le corse, tra cui Arabia Saudita e Messico, e alle collaborazioni strategiche con le emittenti sportive premium come CBS negli Stati Uniti, Star India e Disney + Hotstar in India, SuperSport in Sud Africa e Africa sub-sahariana, tra le altre.

In Italia, come anticipato, le gare sono trasmesse in diretta e in chiaro su Mediaset, Canale 20 (disponibile in HD su tivùsat) e Italia Uno (in HD canale 106 di tivùsat).