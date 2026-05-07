Formula 1, tutte le gare su Sky fino al 2032

Sky e Formula 1 annunciano l’estensione pluriennale della loro partnership in Italia, Regno Unito e Irlanda.

Sky e Formula 1 annunciano un’estensione pluriennale della loro partnership, che garantirà agli spettatori di Sky Sport in Italia, nel Regno Unito e in Irlanda l’accesso esclusivo a tutte le gare di Formula 1 per il prossimo decennio. In particolare, Sky Italia manterrà i diritti esclusivi fino al 2032.

In Italia, su Sky e in streaming su NOW sarà quindi possibile continuare a seguire tutte le sessioni di prove, qualifiche, le gare sprint e i Gran Premi del Mondiale di F1, con alcuni GP live anche in chiaro su TV8: una vetrina strategica che contribuisce ad ampliare il pubblico e a rafforzare la visibilità della Formula 1.

La partnership include inoltre in tutti i Paesi dell’accordo una copertura completa di Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e F1 Academy, che continueranno tutte a far parte dell’offerta di Sky.

Dana Strong, Group CEO di Sky: “L’estensione della nostra partnership con la Formula 1 arriva in un momento entusiasmante, mentre entriamo insieme in una nuova era. Per i nostri clienti non c’è mai stato un momento migliore per seguire questo sport, con più talento britannico che mai sulla griglia di partenza e con la prossima generazione di stelle, come l’italiano Kimi Antonelli, che sta già lasciando il segno”.

“Siamo orgogliosi del ruolo che abbiamo svolto nel sostenere la crescita dello sport attraverso uno storytelling di livello mondiale, l’innovazione e investimenti a lungo termine. Questo accordo consolida la posizione di Sky come casa della Formula 1”.

Andrea Duilio, CEO Sky Italia: “Siamo molto soddisfatti di questo nuovo accordo, che conferma la solidità della nostra partnership pluriennale con la Formula 1, in Italia sinonimo di tradizione e passione uniche. Continueremo a valorizzarla al meglio, come solo Sky sa fare, offrendo ancora per molti anni grandi sfide raccontate con la qualità editoriale e tecnologica che ci contraddistingue per far vivere agli appassionati italiani tutte le emozioni della pista”.

Stefano Domenicali, President & CEO of Formula 1: “Sky è sempre stato un partner dedicato, affidabile e appassionato sin dall’inizio della nostra collaborazione, molti anni fa. Il loro approccio all’avanguardia a livello mondiale per le trasmissioni in diretta, la creazione di contenuti e le analisi dietro le quinte, guidate da un gruppo di talenti televisivi davvero straordinari, ha fatto la differenza nel continuare a far crescere il nostro sport nel Regno Unito, in Irlanda e in Italia, e sono lieto che la nostra partnership si protrarrà per il prossimo decennio. Voglio ringraziare Dana e tutto il team di Sky per la determinazione dimostrata nel concludere questo accordo e nel continuare a portare l’emozione della Formula 1 ai nostri appassionati.”

Da quando è diventata la casa esclusiva della Formula 1 nel 2019, Sky ha svolto un ruolo centrale nella crescita di questo sport. In Italia, l’inizio della stagione in corso ha registrato un aumento degli ascolti del 25%, anche grazie alle ottime prestazioni di Kimi Antonelli. La prima vittoria del pilota italiano al Gran Premio di Cina è stata seguita da 1,2 milioni di spettatori in diretta su Sky e da 1,4 milioni di spettatori in differita su TV8.

La Formula 1, grazie a Sky e agli altri partner televisivi internazionali, continuerà a raggiungere i fan in oltre 100 mercati in tutto il mondo confermandosi come leader globale nella produzione sportiva. I tifosi potranno così continuare a godere di una copertura editoriale unica grazie al team di esperti di Sky, che comprende ex campioni del mondo e garantisce una telecronaca di altissimo livello. In Italia, l’iconica voce di Carlo Vanzini continuerà a raccontare i GP a fan e appassionati, con il commento di grandi ex piloti come Marc Gené e Ivan Capelli, affiancati dalle analisi degli inviati a bordo pista.

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