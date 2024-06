Formula Uno e Amazon presentano lo "Statbot", uno strumento basato sull’IA generativa che analizzerà rapidamente i dati storici della Formula 1. Ma non solo: si punta anche all’analisi delle cause dei problemi tecnici durante le gare.

La Formula 1, in collaborazione con Amazon, introdurrà una nuova tecnologia di intelligenza artificiale chiamata “Statbot” al Gran Premio di Spagna.

Questo strumento, spiega Bloomberg, sfrutterà i dati storici delle gare e le informazioni in tempo reale per fornire ai presentatori televisivi contesto e curiosità durante la trasmissione della gara. Utilizzando la tecnologia della divisione cloud computing di Amazon, AWS, la F1 mira a rendere le trasmissioni più coinvolgenti e personalizzate per gli spettatori.

La Liberty Media, proprietaria della F1, ha lavorato per aumentare l’appeal globale dello sport, adottando strategie come la serie documentaristica di Netflix “Formula 1: Drive to Survive”. Oltre a migliorare le trasmissioni live, l’AI sarà utilizzata per offrire previsioni in gara, come il momento ottimale per un pit-stop o un tentativo di sorpasso, basate su dati come le prestazioni delle vetture e il degrado delle gomme.

Aumentare esperienze più interattive e dinamiche

L’obiettivo è creare esperienze iper-personalizzate per i fan, che potranno scegliere quante informazioni visualizzare e quali storie seguire. In un’era in cui la competizione per l’attenzione del pubblico è intensa, la F1 cerca di mantenere il suo pubblico offrendo un’esperienza più interattiva e dinamica.

Nonostante i recenti successi di espansione negli Stati Uniti, lo sport è ancora criticato per la sua prevedibilità, con il campione Max Verstappen che ha dominato le ultime stagioni. I dirigenti della F1 riconoscono la necessità di offrire esperienze più coinvolgenti e non solo passive ai propri spettatori.

