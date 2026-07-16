Formazione, Giornata competenze giovanili Onu: a Palazzo Valentini trionfa il modello Luiss sport academy

(Adnkronos) – Si è conclusa ieri, presso la Sala Fregosi di Palazzo Valentini, la celebrazione ufficiale della Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili Onu (World Youth Skills Day 2026). L’evento, intitolato ‘Talento, impegno e valori: le eccellenze giovanili italiane’, ha rappresentato un momento di profondo confronto tra istituzioni, mondo accademico, sportivo e società civile riguardo al futuro delle nuove generazioni in un contesto di transizione digitale ed ecologica.

L’iniziativa è stata promossa congiuntamente da Unicef Italia, presieduta da Nicola Graziano, dalla Fondazione Valori d’Italia, presieduta da Michele Grillo, e dall’Associazione Sportiva Luiss, rappresentata dal Direttore Sportivo Università Luiss Professor Paolo Del Bene. La giornata ha visto la partecipazione di autorevoli cariche istituzionali, tra cui il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini.

L’incontro ha messo in luce tre pilastri strategici per lo sviluppo giovanile. Il primo è la tutela dei diritti, con il focus dell’Unicef Italia sull’empowerment e sulla partecipazione attiva dei giovani come protagonisti del proprio futuro. Il secondo è la cultura della legalità, che vede l’impegno della Fondazione Valori d’Italia nella prevenzione del bullismo e nella promozione della cittadinanza consapevole. Il terzo pilastro è l’eccellenza nella Dual Career, rappresentata dal modello della Luiss Sport Academy, riconosciuto come una delle principali avanguardie europee nel coniugare, in perfetta sinergia, l’alta formazione universitaria e l’attività sportiva agonistica di vertice.

Il valore scientifico dell’evento sarà formalizzato in una relazione ufficiale, redatta dal Dott. Renato Ongania, esperto Onu e Capo dell’Area Studi e Ricerche sulle Minoranze del CUI, che raccoglierà le analisi e i contributi dei 19 relatori intervenuti. Tale documento sarà trasmesso alle Nazioni Unite a Ginevra entro la fine di settembre.

La mattinata è stata dedicata alla celebrazione di giovani talenti che si sono distinti per risultati sportivi e impegno sociale. Tra i premiati figurano gli atleti di spicco dei Gruppi Sportivi Militari e di Polizia, inclusi Fiamme Oro, Fiamme Gialle, Gruppo Sportivo Carabinieri e Fiamme Azzurre, insieme ai Luiss Top Athletes. Quest’ultimo gruppo rappresenta un’eccellenza del programma di Dual Career, integrando percorsi accademici di alto profilo con carriere agonistiche di rilievo internazionale. Ne sono esempi Giorgio Avola, campione olimpico di fioretto e professionista nel brokeraggio, Angelica Impronta, amazzone di salto ostacoli attiva nei circuiti internazionali, Riccardo Marca, campione di windsurf e wing foil, Ginevra Topa, pluricampionessa di kickboxing, Kateryna Vasylieva, pallavolista ed ex capitana della Nazionale ucraina U22, e Spinghar Kochai, maratoneta la cui storia di resilienza e integrazione simboleggia i valori più profondi dello sport.

L’evento si è chiuso con il riconoscimento rivolto a un mosaico di eccellenze italiane che, in diversi ambiti professionali e sociali, contribuiscono quotidianamente alla costruzione di un sistema Paese competitivo e basato sui valori. L’iniziativa ha così confermato il ruolo fondamentale della rete sinergica tra sport, formazione e istituzioni nel promuovere una visione lungimirante della crescita giovanile.

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