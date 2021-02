Formazione e lavoro, quali sono le tre competenze chiave per il futuro?

Per il 90% degli addetti alle Risorse Umane è fondamentale sviluppare e accrescere le competenze per affrontare il grande cambiamento portato dal digitale nelle aziende.

Il Covid ha portato in evidenza il bisogno di soft skills, quali la capacità di adattamento, di comunicazione digitale e il remote management. Per il 90% degli HR la formazione è strategica per affrontare il cambiamento in corso.

Una recente ricerca condotta da Cegos indaga i trend del mondo della formazione mettendo a confronto le realtà di diversi paesi europei. Ha coinvolto 250 manager delle Direzioni Risorse Umane e 1780 impiegati, quadri e dirigenti di 4 paesi: Italia, Francia, Germania e Spagna.

Le aree tematiche toccate da questa indagine sono:

Impatto della trasformazione digitale

Effetto Covid -19

Competenze strategiche per il futuro

Impatto della trasformazione digitale sulla formazione

Per il 90% degli addetti alle Risorse Umane è fondamentale sviluppare e accrescere le competenze per affrontare il grande cambiamento portato dal digitale nelle aziende.

Il capitale umano deve essere centrale in questa fase di trasformazione e rilancio delle imprese, ancora più strategico in conseguenza dell’accelerazione scaturita dall’emergenza sanitaria, in parte ancora in corso.

I responsabili HR sono convinti che vi sia la necessità di allargare in modo considerevole il numero delle persone da formare su tutte quelle competenze soggette a cambiamenti frequenti. E questo deve avvenire nel breve periodo.

Effetto Covid-19 La pandemia ha avuto un forte impatto sul modo di considerare la formazione nelle aziende. Durante il lockdown molte aziende hanno usufruito della formazione digitale.

Il 46% degli specialisti HR si è trovato nella condizione di dover convertire progetti nati come formazione in aula in formazione online e l’80% ritiene che ci sarà un incremento dell’utilizzo della formazione digitale nei prossimi mesi a seguito di questa crisi sanitaria.

Competenze chiave per il futuro

Le soft skills, di cui si parla da anni, evidenziate anche dal World Economic Forum negli ultimi anni come le competenze chiave per il futuro, sono ancora più importanti in uno scenario sempre più complesso e digitale come quello attuale.

Secondo gli HR Manager le competenze trasversali prioritarie su cui puntare sono:

Capacità di adattamento

Comunicazione digitale

Remote management.

Nel nuovo contesto lavorativo diventa fondamentale la capacità di comprendere i cambiamenti in corso, della gestione dei progetti e dei team da remoto, con nuovi strumenti e tecnologie, tenendo presente il benessere e la motivazione delle persone.

Sfide complesse che stimolano un nuovo modello di leadership, che sappia guidare team da remoto, motivarli senza perdere di vista gli obiettivi organizzativi e la misurazione dei risultati.

Nei processi di formazione online, i tre fattori chiave per incoraggiare e stimolare le persone, sono:

facilità di accesso ai contenuti

simulazioni di situazioni lavorative

aspetto ludico e interattivo.

Questi elementi sono importanti per non perdere il coinvolgimento dei dipendenti, facilitare una formazione sempre più pragmatica e calata sui problemi reali delle organizzazioni. Inoltre l’aspetto ludico e interattivo diventa imprescindibile in un contesto digitale, di distanziamento fisico, per recuperare quelle emozioni fondamentali nei processi di apprendimento.

Secondo questa ricerca, il 49% dei responsabili HR italiani considera cruciali per l’evoluzione della formazione simulazioni e applicazioni on the job e al tempo stesso percorsi formativi maggiormente personalizzabili (35%).