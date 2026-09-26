»
»
Formazione, Calvaruso (NetForum) : “Una rete attiva per trovare soluzioni innovative”

Formazione, Calvaruso (NetForum) : “Una rete attiva per trovare soluzioni innovative”

di |
Formazione, Calvaruso (NetForum) : “Una rete attiva per trovare soluzioni innovative” Adnkronos

(Adnkronos) – “Il Net Forum è un processo continuativo di partecipazione di tutti gli attori, gli stakeholder della formazione e delle politiche attive del lavoro”. Lo ha detto Antonello Calvaruso, presidente del Net Forum, a Firenze. “Dobbiamo fare rete, ma una rete attiva di partecipazione e di concertazione, per ritrovare sempre soluzioni innovative soprattutto in un mondo che ha una forte accelerazione sui cambiamenti”. L’obiettivo, ha spiegato, è collegare i bisogni delle imprese con le dinamiche industriali dei territori e generare un benessere diffuso. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche