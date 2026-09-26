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Formazione, Cafà (Fonarcom) : “Serve un ecosistema della formazione”

Formazione, Cafà (Fonarcom) : “Serve un ecosistema della formazione”

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Formazione, Cafà (Fonarcom) : “Serve un ecosistema della formazione” Adnkronos

(Adnkronos) – “È importante in questo momento di transizione fare un lavoro di sistema e dar vita a quello che deve essere l’ecosistema della formazione e quindi l’apprendimento a livello distretto”. Così Andrea Cafà, presidente Cifa e FonARCom, al Net Forum di Firenze. “Serve un’analisi dei fabbisogni chiara e una risposta immediata in termini di formazione – ha aggiunto – perché altrimenti, se i tempi si allungano, il rischio è che quella formazione sia già obsoleta”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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