Food, Wine & Co., il 25 e 26 settembre la 9°edizione (online) del seminario

Anche quest’anno il Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media dell’Università di Roma Tor Vergata ha organizzato il Seminario dal titolo “Food, Wine & CO. Verso la Sostenibilità”.

Giunto alla nona edizione, quest’anno l’appuntamento, in versione digitale, si terrà il 25 e il 26 settembre 2020 e si inserirà all’interno di EVOOTRENDS, evento che anticipa “Evoo Expo 2022”. EVOOTRENDS è un evento organizzato da Fiera Roma e Unaprol, in collaborazione con Fondazione Evoo School e Coldiretti Lazio.

Due gli appuntamenti da non perdere

Il Programma del Seminario Food, Wine & Co. Verso la Sostenibilità, prevede due appuntamenti: la Tavola Rotonda dal titolo “IL SETTORE AGROINDUSTRIALE ED ENOGASTRONOMICO ALLA RIPARTENZA. COME FARE?”, incentrata sulla ripartenza di un settore fondamentale per il Made in Italy e per il Sistema Paese.

Nella mattinata del 25 settembre verranno presentati due volumi su temi del settore:

“Sostenibilità. Profili giuridici, economici e manageriali delle PMI italiane” Giappichelli Editore con: Simonetta Pattuglia, Curatrice di Food, Wine e Co. e Autrice del libro, Fabiola Massa, curatrice del libro e docente presso il Dipartimento di Management e Diritto dell’Università di Roma “Tor Vergata”, Raoul Romoli Venturi, Direttore Comunicazione Ferrero. Modera Raffaele Barberio, Direttore, Key4Biz.

In questo volume sono raccolti i risultati di un recentissimo studio interdisciplinare, svolto da un gruppo di ricerca del Dipartimento di Management e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “Vergata”, esito di un questionario molto approfondito rivolto ad un campione di PMI italiane – tra cui aziende del settore food – aderenti alla Global Reporting Initiative.

Il volume cerca di illustrare se e come le PMI italiane stiano declinando il nuovo orientamento alla sostenibilità, modificando la loro governance e le loro priorità e attività di marketing con l’obiettivo di offrire spunti di riflessione e indicazioni utili sia in un’ottica di crescita sia di brand reputation.

“I Nuovi Foodmakers”, Editoriale Delfino Partecipano: Simonetta Pattuglia, Curatrice di Food, Wine e Co. e Autrice del libro, con Pasquale Maria Cioffi, Curatore del Libro e Francesco Piccolo, L’Acetaia di Fondo Montebello, Modena. Modera Letizia Pini, PR, Socio fondatore Convention Bureau Siena.

Un racconto collettivo del settore food, un manuale di orientamento per chi vuole e trasformare un’idea in una vera impresa dedicata alla conduzione, trasformazione, preparazione, distribuzione e somministrazione di cibo e bevande. Il manuale racconta le storie di chi è riuscito a superare questi numerosi ostacoli e farsi strada nel settore del Food&Beverage. Un’occasione per prendere esempio e da cui trarre ispirazione

“Quest’anno il focus di Food Wine & Co.– afferma la prof.ssa Simonetta Pattuglia, ideatrice e curatrice dell’evento – è proprio su quali siano gli strumenti del marketing e della comunicazione adatti a far uscire i prodotti italiani dalla loro mera funzione materiale e farli diventare marche protette e rispettate in tutto il mondo, dense di valore e di valori e portatrici di una alta visione di vita. Il periodo che siamo attraversando e le reazioni organizzative ed economiche di tutti i settori, con particolare riguardo quello agro-industriale ed eno-gastronomico, fanno pensare sempre di più a soluzioni di “restart” di tipo strutturale e non meramente emergenziale. Se e quando riusciremo a tornare ai livelli di produzione, di fatturato e di export precedenti alla pandemia, vorrà dire che avremo abbracciato nuovi modi “sostenibili”, non solo economicamente, di concepire il nostro ruolo e il nostro rapporto con la terra, i suoi prodotti, i suoi processi e con i servizi che ne scaturiscono.

“Penso certamente alla produzione, trasformazione e distribuzione classiche – continua la prof.ssa Pattuglia – ma penso anche a tutto quanto il mondo digitale sia in grado di offrire in termini di innovazione e ottimizzazione dei processi, di competenze e di capacità di fare rete nei diversi comparti, dalle forme di e-commerce alle forme di pagamento digitale, alle forme di networking, di education e di consumo-intrattenimento miste fisico-digitali”.

Gli eventi del Seminario sono accessibili tramite l’iscrizione al sito www.evootrends.it successivamente alla quale verranno fornite, tramite email, le credenziali per accedere alla piattaforma Lemonn.