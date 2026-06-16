Food & Beverage: Estathé, oltre 50 anni di successo fra tradizione e innovazione

(Adnkronos) – Dal 1972 a oggi, Estathé continua a essere un punto di riferimento nel mercato italiano del tè freddo. Nato da un’intuizione di Michele Ferrero, il marchio si distingue ancora per l’utilizzo del vero infuso di foglie di tè. Un successo che ha portato il brand a espandersi in nuovi segmenti, dalle bevande sportive ai gelati fino alle caramelle. Per il 2026 Estathé punta a rafforzare il dialogo con le nuove generazioni attraverso nuovi lanci e la partnership con il cantante Alfa, ambassador di Estathé Zero. Un percorso che unisce innovazione e fedeltà alla propria identità storica.

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