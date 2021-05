Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

La Regione Emilia-Romagna intende sostenere la realizzazione di attività e iniziative promosse da Enti Locali e Associazioni, Fondazioni e soggetti senza scopo di lucro anche a livello europeo e internazionale nell’ambito delle seguenti tipologie di intervento del programma regionale triennale:

• Tipologia A: Iniziative per la diffusione della conoscenza del progetto di Unione e del processo di integrazione europea e dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea;

• Tipologia B: Iniziative di Institutional building per la promozione della conoscenza dei processi di formulazione e attuazione delle politiche dell’Unione e il rafforzamento della partecipazione degli enti territoriali sia in fase ascendente che discendente.

Soggetti beneficiari

Per l’anno 2021 possono presentare domanda i seguenti soggetti aventi sede, almeno operativa, nel territorio della Regione Emilia-Romagna, già individuati dal Programma regionale degli interventi di promozione e sostegno della Cittadinanza Europea Triennio 2019-2021 (LR 16/2008):

– per la tipologia A)

✓ Comuni

✓ Unioni di Comuni

✓ Città metropolitana

✓ Amministrazioni provinciali

✓ Associazioni e Organizzazioni che svolgono attività non saltuaria e di rilevante valore nell’ambito della promozione della cittadinanza europea e dei valori europei da almeno tre anni ed iscritte rispettivamente nei registri regionali delle associazioni di promozione sociale o del volontariato. Il requisito di iscrizione e obbligatorio sia per i titolari di progetti sia per coloro che aderiscono a progetti presentati in forma associata;

✓ Fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro, esclusi i soggetti di cui al punto che precede, anche a livello europeo e internazionale che svolgono attività non saltuaria e di rilevante valore nell’ambito della promozione della cittadinanza europea e dei valori europei da almeno tre anni;

– per la tipologia B):

✓ Unioni di Comuni

Tipologia di interventi ammissibili

Il budget di progetto deve essere articolato e dettagliato per macrovoci di spesa, come di seguito specificate:

A. Spese connesse all’organizzazione eventi/iniziative;

B. Spese relative a compensi per prestazioni professionali;

C. Ospitalità e trasferimenti;

D. Spese di comunicazione, diffusione e riproduzione materiali;

E. Spese generali di progetto.

Entità e forma dell’agevolazione

La Regione concorre alla realizzazione delle suddette attività mediante la concessione di un contributo non superiore al 70% del costo complessivo del progetto presentato, a parziale copertura delle spese sostenute.

L’importo massimo del contributo regionale non potrà superare euro 20.000,00. Non saranno ammesse a valutazione di merito le domande di partecipazione con una richiesta di contributo regionale inferiore ad euro 5.000,00.

Scadenza

La presentazione della domanda di contributo potrà avvenire dalle ore 10.00 di lunedì 24/05/2021 alle ore 16.00 di martedì 15/06/2021.