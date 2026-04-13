Fondo Nazionale Connettività, al via band da 700 milioni

Banda ultralarga, C’è tempo fino all’11 maggio per rispondere al bando del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la copertura di 1,8 milioni di civici ancora scoperti.
Open Fiber, fibra ottica acceleratore di business soprattutto nelle aree bianche. L’ad Giuseppe Gola: “Fondi pubblici per il take up”. E’ questo il messaggio dell’evento promosso dall’operatore nella propria sede di Roma, nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy.
Droni, depositata la risoluzione di Giulia Pastorella (Azione) per regolare il mercato: “Potenzialità enormi. Ma servono regole più chiare anche per quelli subacquei”.
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