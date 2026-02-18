Fondo Fibra, per AIIP non si coprono gli ‘sfibrati’

Oggi apriamo con lo studio AIIP, che Key4Biz ha potuto consultare in anteprima, sui “civici sfibrati” di Italia 1 Giga e di quelli non coperti entro il 2030, pari a 1,8 milioni di civici. Per l’Associazione degli Internet Provider italiani “servono lotti territoriali e regole sui pali”.

Made in EU, si inizia con le auto elettriche. Sussidi solo se 70% componenti prodotti localmente: il nostro approfondimento.

Infine, la “campanella” suonata da Agcom al nuovo modo di presentare le ricerche di Google con l’intelligenza artificiale generativa: “Andando a cercare in AI Mode il rischio è di non leggere più i giornali. Timori per la compressione della libertà informativa e del diritto dei cittadini di accedere a più fonti di informazioni sancito dall’articolo 3 dell’European Freedom Act”.



