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Fondi Ue: Tajani annuncia richiesta da 14,9 miliardi con Safe entro fine anno

Fondi Ue: Tajani annuncia richiesta da 14,9 miliardi con Safe entro fine anno

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Fondi Ue: Tajani annuncia richiesta da 14,9 miliardi con Safe entro fine anno Adnkronos

(Adnkronos) – “Abbiamo deciso di utilizzare Safe chiedendo un intervento di 14,9 mld. Entro la fine dell’anno formuleremo la nostra proposta”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo ad una domanda di Piero Fassino del Pd, durante un’audizione a Roma davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. “Poi – si è limitato ad aggiungere – dirà l’onorevole Guido Crosetto su come investirli per l’anno successivo”. 

internazionale/esteri

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