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Fondazione Terna e il progetto “Custodire San Francesco”

Fondazione Terna e il progetto “Custodire San Francesco”

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Fondazione Terna e il progetto “Custodire San Francesco” Adnkronos

(Adnkronos) – È stato presentato ad Assisi il progetto Custodire San Francesco promosso da Fondazione Terna e inserito nel programma delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte del Santo. Grazie ad esso sono stati recuperati e realizzati fac-simile in alta definizione di dodici antichi documenti conservati nell’archivio del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. 

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Redazione Key4biz

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