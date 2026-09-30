»
»
Fondazione Systema, Torri (Accenture): “Continuiamo percorso Open-es, noi partner piattaforma”

Fondazione Systema, Torri (Accenture): “Continuiamo percorso Open-es, noi partner piattaforma”

di |
Fondazione Systema, Torri (Accenture): “Continuiamo percorso Open-es, noi partner piattaforma” Adnkronos

(Adnkronos) – “Accenture vuole continuare il percorso iniziato con Open-es. Vogliamo essere un partner abilitatore di tutte le priorità che la strategia di Fondazione Systema si è prefissata. Quindi, Accenture vuole essere nello scambio delle informazioni e dei dati per costruire piattaforme e portare avanti programmi di sviluppo delle competenze, dell’eccellenza di tutti i membri della fondazione”. Lo ha detto il responsabile del settore Energia in Europa e Medio Oriente di Accenture, Fausto Torri, nel corso dell’evento ‘Open-es ACT 2026’ tenutosi presso l’auditorio della Tecnica a Roma dove è stata lanciata la fondazione Systema. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche