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Fondazione Systema, Almadori (Eni): “Nasce per supporto competitività e trasformazione imprese”

Fondazione Systema, Almadori (Eni): “Nasce per supporto competitività e trasformazione imprese”

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Fondazione Systema, Almadori (Eni): “Nasce per supporto competitività e trasformazione imprese” Adnkronos

(Adnkronos) – La nascita di Fondazione Systema è “un’esigenza che raccogliamo dal mondo delle imprese, soprattutto quelle piccole e medie, di semplificare rispetto a un approccio che le porta ad affrontare tante sfide diverse, interconnesse fra di loro rimanendo competitivi in un contesto di trasformazione energetica e digitale”. Così la responsabile Procurement di Eni, Claudia Almadori, nel corso dell’evento ‘Open-es ACT 2026’ tenutosi presso l’auditorio della Tecnica a Roma dove è stata lanciata la fondazione Systema. 

economia

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Redazione Key4biz

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