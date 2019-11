La Fondazione Allianz Umana Mente ha vinto con il suo Bilancio di Missione l’Oscar di Bilancio 2019 nella categoria “Fondazioni e organizzazioni no-profit, erogative e non erogative“. È la quarta volta, dopo il 2003, il 2009 e il 2016, che la Fondazione corporate di Allianz S.p.A. ottiene il prestigioso riconoscimento.

L’iniziativa Oscar di Bilancio, giunta quest’anno alla 55° edizione, è ideata, progettata e realizzata da FERPi-Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. Maurizio Devescovi, Presidente della Fondazione Allianz Umana Mente e Direttore Generale di Allianz S.p.A., ha dichiarato: “Siamo particolarmente lieti di ricevere questo importante riconoscimento, che conferma la validità del nostro metodo di lavoro. Per la Fondazione è infatti fondamentale la modalità con cui consegue i propri obiettivi: fruibilità da parte del maggior numero possibile di beneficiari e interventi replicabili e scalabili che possano essere messi a sistema. Tra le numerose iniziative realizzate nel 2018, spicca un’opera di social art unica, che si sviluppa lungo i 50 piani della Torre Allianz a Milano – il grattacielo più alto d’Italia per numero di piani – e si è aggiudicata il Guinness World Record per il più grande murale del mondo lungo le scale di un edificio. È il progetto “Il giro del mondo in 50 piani” frutto della collaborazione con il collettivo artistico Orticanoodles, oltre 700 dipendenti del Gruppo Allianz e un centinaio di ragazzi seguiti da organizzazioni non profit appartenenti al network di relazione della nostra Fondazione e dalla Fondazione Arrigo e Pia Pini. Abbiamo quindi scelto di illustrare il nostro Bilancio di Missione con le immagini del murale, che ha trasformato le scale della Torre Allianz in un’opera d’arte alta più di 200 metri che si sviluppa su tremila metri quadrati”.

La cerimonia di consegna degli Oscar di Bilancio si è svolta il 12 novembre a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana a Milano. Il premio è stato ritirato da Nicola Corti, Segretario Generale della Fondazione Allianz Umana Mente.

Il Bilancio di Missione della Fondazione Allianz Umana Mente rappresenta ogni anno l’occasione per riflettere su quanto realizzato, rendendone partecipi anche tutti gli stakeholder che con la Fondazione si relazionano, evidenziando in particolare il positivo impatto dei progetti sociali nei confronti dei beneficiari.

L’Oscar di Bilancio è stato assegnato al Bilancio di Missione 2018 della Fondazione Allianz Umana Mente con la seguente motivazione espressa dalla Giuria: “L’elemento distintivo del Bilancio è rappresentato dalla descrizione dell’attività istituzionale della Fondazione tramite informazioni sia qualitative che quantitative sugli interventi resi possibili dalla filantropia d’impresa – orientati verso la dimensione strategica. Il sistema di reporting è in grado di trasmettere anche ai non addetti ai lavori con immediatezza, chiarezza e coinvolgimento “empatico” il valore prodotto dalle scelte e dall’azione della Fondazione, preservando allo stesso tempo rigore e completezza. Particolarmente apprezzato un approccio di “storytelling” nella descrizione dei progetti, completato da indicatori ex post. Si rileva anche un’efficace integrazione tra comunicazione istituzionale e sistemi di reporting, rendendo accessibili i contenuti del Bilancio da vari canali (newsletter, sito, versione italiana ed inglese sfogliabile)”.