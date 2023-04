Fondazione Allianz UMANA MENTE: Hol4All, una vacanza per tutti

La Fondazione Allianz UMANA MENTE, costituita nel 2001 quale principale espressione delle iniziative di responsabilità sociale d’impresa del Gruppo Allianz in Italia, ha realizzato dal 23 al 26 marzo a Courmayeur la prima edizione dell’anno di Hol4All, short form per Holiday for All, cioè una vacanza per tutti, il progetto che si prefigge di offrire una vacanza rilassante e ricca di attività a bambini e ragazzi con una malattia rara o con una disabilità complessa e alle loro famiglie.

Il progetto, che risponde agli obiettivi 3 (Salute e benessere) e 10 (Ridurre le disuguaglianze) definiti dalle Nazioni Unite per uno sviluppo sostenibile (SDGs), nasce con lo scopo di supportare questi nuclei familiari con un ricco e variegato programma per “ricaricare le batterie”, ridurre temporaneamente il carico di responsabilità, sentirsi uniti e più forti anche stringendo relazioni reciproche. Tutte le attività del progetto sono infatti pensate per mettere al centro il divertimento, ma anche e soprattutto per accrescere nelle persone la sicurezza nelle proprie capacità, grazie a uno staff qualificato composto da educatori, psicologi e medici.

La sessione di fine marzo a Courmayeur, ribattezzata “Snow Edition”, è stata organizzata in collaborazione con la catena TH Resorts e ha visto la gioiosa partecipazione di 38 famiglie provenienti da tutta l’Italia, supportate in ogni attività da un gruppo di oltre trenta volontari, oltre che dallo staff della Fondazione Allianz UMANA MENTE. Il programma ha previsto numerose attività legate alla neve e alla scoperta della montagna: dal pattinaggio sul ghiaccio all’arrampicata al chiuso, dalle discese con lo slittino alle lezioni di sci e snowboard con la scuola locale o, per i più esperti, al divertimento sulle piste del comprensorio Courmayeur – Chécrouit/Val Veny, ai piedi del Monte Bianco.

Le molteplici attività sulla neve si sono svolte in collaborazione con il partner locale Andrea Borney, maestro di sci e Presidente della Lymph Foundation, che ha affiancato le persone con disabilità durante le attività sulle piste da sci. La collaborazione tra la Fondazione del Gruppo Allianz e la Lymph Foundation nasce all’interno dello Sport for Inclusion Network, un’associazione creata da un gruppo di fondazioni e altre realtà attive nel sociale, che promuovono e sostengono lo sport come strumento di inclusione sociale. Un altro partner di questa Snow Edition-Hol4All è stato Mauro Bernardi di Enjoyski Sport ODV, primo istruttore italiano con disabilità e maestro di sit-ski per insegnare la pratica dello sci alpino a persone con disabilità.

Infine, alla sessione hanno partecipato anche gli atleti di Obiettivo3, il progetto di avviamento allo sport fondato da Alex Zanardi e sostenuto dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE, con la speranza di scoprire tra loro uno o più atleti che possano guadagnarsi la qualificazione ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

“Gioia, entusiasmo, divertimento e stimolo reciproco sono le parole chiave per descrivere l’esperienza di questa prima edizione 2023 di Hol4All che ha consentito ai ragazzi e anche alle loro famiglie di guardare avanti con maggior fiducia, avendo anche rafforzato relazioni e stretto amicizie più forti”, ha commentato Nicola Corti, Segretario Generale della Fondazione Allianz UMANA MENTE.

Il prossimo appuntamento di Hol4All prevede la sessione estiva (Summer Edition) dal 2 all’8 settembre 2023, sempre in collaborazione con la catena TH Resorts a Madonna di Campiglio, nelle Dolomiti del Brenta. Oltre alle attività outdoor, saranno organizzati laboratori artistici e attività in hotel, come nuotate in piscina e cooking class.

Gli enti non profit possono candidare famiglie a loro afferenti contattando la Fondazione all’indirizzoinfo@umana-mente.it