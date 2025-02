Floridi: “L’intelligenza artificiale non esiste”

“L’intelligenza artificiale non esiste! Esistono straordinarie, potentissime tecnologie, che nelle mani di un’intelligenza umana capace potrà fare delle cose straordinarie altrimenti finisce male. Per questi motivi è fondamentale investire nella Formazione per consentire alle giovani generazioni di gestire queste nuove tecnologie, potentissime, nel modo migliore: in modo informato, critico e intelligente”.

È uno dei passaggi più significati dell’intervento di Luciano Floridi, nuovo presidente della Fondazione Leonardo ETS presentata alla Camera dei Deputati insieme a Roberto Cingolani, AD di Leonardo, e a Helga Cossu, Direttore Generale della Fondazione Leonardo ETS. Ha moderato Jordan Foresi, coordinatore del Progetto Outreach della Fondazione.

📽️ Il videointervento integrale dell’intervento del prof. Floridi

