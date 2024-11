Fitto in audizione finale, ma voto rinviato

Oggi abbiamo raccontato l’audizione di Raffaele Fitto in commissione Affari regionali (Regi) del Parlamento europeo.

Al centro dell’audizione le politiche di coesione e le sfide che attendono la nuova Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen. Se diventerà o no vicepresidente esecutivo lo sapremo tra qualche giorno.

Web tax, l’emendamento di Forza Italia per escludere editori, radio e tv. La norma aveva provocato disappunto tra gli editori e non soltanto.

L’organizzazione no-profit Americans for Responsible Innovation ha lanciato una petizione per nominare Elon Musk consulente speciale per l’AI, con USA capofila nello sviluppo responsabile di questa tecnologia.

Leggi le notizie della nostra dailyletter

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz