Il prossimo 28 novembre si terrà l’evento ibrido organizzato dal Cerchio ICT (gruppo nato dell’accordo tra Lepida, Informatica Alto Adige, Pasubio Tecnologia e Trentino Digitale) dal titolo “Fit4Digital: Cybersecurity”.

I rischi informatici sono in costante aumento e le imprese devono sviluppare nuove e più efficaci strategie di sicurezza e difesa informatica. Ne parleranno al primo evento del ciclo “Fit4Digital” dedicato proprio alla cybersecurity, rappresentanti dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, del Garante per la protezione dei dati personali, della Pubblica Amministrazione, della Polizia Postale e personalità del mondo accademico ed esperti di settore.

La conferenza si terrà su un’unica piattaforma online, ma in quattro differenti sedi tra Bolzano, Bologna, Schio e Trento, dalle 9:00 alle 17:00.

I presidenti delle 4 società in house, Alfredo Peri – Presidente Lepida, Oscar De Iorio – Presidente Informatica Alto Adige, Carlo Delladio – Presidente Trentino Digitale, Laura Locci – Amministratore Unico Pasubio Tecnologia, interverranno all’evento con un saluto di benvenuto.

Numerosi i partecipanti, tra cui troviamo: Stefano Bonaccini – Presidente Regione Emilia-Romagna; Francesco Calzavara – Assessore al Bilancio e alla Programmazione, con delega all’Agenda Digitale della Regione Veneto; Maurizio Fugatti – Presidente della provincia autonoma di Trento; Arno Kompatscher – Presidente della provincia autonoma di Bolzano e Assessore all’Informatica; Stefan Gasslitter, Direttore Generale di Informatica Alto Adige; Gianluca Mazzini, Direttore Generale di Lepida; Mario Scortegagna, Direttore di Pasubio Tecnologia; Kussai Shahin, Direttore Generale di Trentino Digitale; Idelfo Borgo, Direttore ICT e Agenda Digitale della Regione Veneto; Luca Finotti, Direttore Tecnico VSIX – NAP del Nordest; Valter Orsi, Consigliere Delegato della Provincia di Vicenza; Mario Scortegagna, Direttore Pasubio Tecnologia; Gianluca Galasso, Direttore del servizio Operazioni/CSIRT dell’Agenzia per la Cybersicurezza (da remoto); Luca Comper, Dirigente Generale Dipartimento organizzazione, personale e affari generali, Provincia Autonoma di Trento; Luca De Toffani – Avvocato Data Protection Officer per gli Enti Locali del Vicentino; Stefano Mele, Avvocato e Partner studio Gianni&Origoni, Responsabile dipartimento Cybersecurity; Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali.

Il programma dell’evento e tutti i partecipanti in agenda.

Per partecipare è necessario registrarsi.

La collaborazione tra Lepida, Informatica Alto Adige, Pasubio Tecnologia e Trentino Digitale ha inizio a luglio 2021, con la costituzione del “Cerchio ICT in House”, un gruppo aperto alle società in house a capitale pubblico che operano a livello locale o regionale e che si propone come missione quella del “fare mediante collaborazione ICT” con un approccio teso alla non concorrenza e alla condivisione delle azioni nel rispetto dei perimetri.