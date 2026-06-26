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Fisico Mukhanov: “Tutto ha avuto origine da una fluttuazione quantistica accidentale”

Fisico Mukhanov: “Tutto ha avuto origine da una fluttuazione quantistica accidentale”

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Fisico Mukhanov: “Tutto ha avuto origine da una fluttuazione quantistica accidentale” Adnkronos

(Adnkronos) – “Tutti noi abbiamo avuto origine dal nulla, da una fluttuazione quantistica, in modo accidentale. Può sembrare fantastico, ma ciononostante è stato dimostrato sperimentalmente negli ultimi 30 anni attraverso esperimenti di precisione. Come quelli che hanno riguardato la radiazione cosmica di fondo”. Lo spiega Viatcheslav Mukhanov, Fisico teorico e professore di cosmologia presso l’Università Ludwig Maximilian di Monaco, intervenendo alla seconda delle tre giornate dell’edizione 2026 della World Tech Conference, in svolgimento a Milano. 

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Redazione Key4biz

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