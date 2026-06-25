Fisco, Iuvinale (Mef): “Mobilità globale impone una revisione delle regole fiscali”

(Adnkronos) – “La mobilità globale è un fenomeno sempre più accentuato e, soprattutto dopo la pandemia, ha avuto una diffusione molto ampia. In tal senso, la comunità internazionale, e in particolare l’Ocse, sta lavorando a una soluzione strutturale di modifica delle regole fiscali internazionali attuali, che riguardano la tassazione delle imprese e delle persone fisiche, anche il transfer pricing, che sono impattati da queste modifiche delle dinamiche globali e di lavoro”. Così Marco Iuvinale, direttore rapporti fiscali Internazionali del ministero dell’Economia e delle Finanze, intervenendo all’Ey Tax Talk, l’appuntamento di approfondimento che ha riunito professionisti e istituzioni per un confronto sulle principali novità di fiscalità domestica e internazionale, con un aggiornamento sui temi di maggiore impatto per le imprese.

“Ciò che ci si aspetta è un’azione su tutti gli aspetti della fiscalità, dalle persone fisiche alle società transfer pricing, ai cosiddetti nomadi digitali, che è un fenomeno che si va accentuando – spiega Iuvinale – e rivedere l’impianto delle regole internazionali esistenti per creare maggiore certezza e allineamento tra l’impianto delle regole attuali e l’evoluzione dell’economia e del lavoro, che le mettono sotto pressione”.

“In tal senso, come Italia, partecipiamo a questa discussione e siamo in contatto con le imprese per raccogliere le loro evidenze su questo tema, che è un aspetto rilevante, e capire, anche nelle dinamiche delle imprese, quanto questo possa influenzare le decisioni dei policy maker e della comunità internazionale”, conclude.

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