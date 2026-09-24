Fisco: Cuzzilla (Cida), ‘cresce spesa assistenziale e povertà, capire dove si sbaglia anche con aiuto di banca dati’

(Adnkronos) – “In 16 anni la spesa assistenziale è passata da 70 miliardi a 180 miliardi. Questo significa che non è stato fatto un buon lavoro da parte dei governi e che non è stata centrata la politica per alleviare la povertà. Se aumentano i poveri e aumenta la spesa, dobbiamo capire dove si sta sbagliando. Io farei una banca dati per comprendere di cosa usufruisca ogni persona in termini di redditi, bonus e incentivi”. Così Stefano Cuzzilla, presidente Cida, intervenendo nel corso del convegno di presentazione della tredicesima indagine sulle entrate fiscali e sul finanziamento del welfare ‘Le dichiarazioni dei redditi 2024: l’analisi IRPEF e delle altre imposte dirette e indirette per importi, tipologia dei contribuenti e territori negli ultimi 17 anni’, organizzato a Roma da Cida, la Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità.

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