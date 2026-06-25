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Fisco: Cazzato (EY), ‘noi promotori dell’adozione di misure legislative per regolare profili di responsabilità e obblighi sostituto’

Fisco: Cazzato (EY), ‘noi promotori dell’adozione di misure legislative per regolare profili di responsabilità e obblighi sostituto’

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Fisco: Cazzato (EY), ‘noi promotori dell’adozione di misure legislative per regolare profili di responsabilità e obblighi sostituto’ Adnkronos

(Adnkronos) – “In uno scenario che mina la certezza del comportamento del distributore italiano, noi intendiamo farci promotori dell’adozione di misure legislative che regolino in maniera più netta e chiara i profili di responsabilità e gli obblighi del sostituto. Tutto questo nell’interesse delle aziende italiane, ma anche nell’interesse dell’attrazione dei capitali stranieri che vengono in Italia e possono contare su politiche di distribuzione dei dividendi molto più serene da parte delle imprese del tessuto nazionale”. Così Annalisa Cazzato, EY Tax, intervenendo oggi a Milano durante l’evento EY Tax Talk, l’appuntamento di approfondimento sui principali temi di attualità fiscale che ha riunito professionisti e istituzioni. 

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Redazione Key4biz

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