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Fisco: all’EY Tax Talk 2026 le novità della riforma e gli scenari internazionali

Fisco: all’EY Tax Talk 2026 le novità della riforma e gli scenari internazionali

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Fisco: all’EY Tax Talk 2026 le novità della riforma e gli scenari internazionali Adnkronos

(Adnkronos) – Dalla mobilità internazionale del lavoro agli incentivi per la crescita delle imprese, fino ai temi più complessi della fiscalità internazionale e nazionale. Il secondo appuntamento del 2026 di EY Tax Talk, ospitato a Milano, dopo la tappa romana, ha riunito istituzioni, professionisti e rappresentanti del mondo produttivo per analizzare le novità introdotte dalla riforma fiscale e gli scenari futuri del settore. Un confronto che ha messo in luce il ruolo strategico della fiscalità nel sostenere competitività, investimenti e sviluppo, in un contesto economico sempre più globale e in continua evoluzione. 

economia

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Redazione Key4biz

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