Firma elettronica con CIE non accettata da PA

Firma elettronica con la CIE non accettata da tutte le PA? Una soluzione rapida sarebbe possibile con un intervento di AgID sull’articolo 60, in attesa dell’aggiornamento del DPCM 22 febbraio 2013 che è obsoleto e inapplicabile al 90%. Ecco una proposta di testo, in forma discorsiva da Linee guida.

G7 Italia 2024, ecco il calendario delle riunioni ministeriali. Tanti gli appuntamenti in programma con al centro le tematiche di maggior rilievo mondiale.

Nuova vita per gli armadi stradali di BT che ha avviato una sperimentazione per riconvertire i cabinet in punti di ricarica per le auto elettriche. L’operazione va di pari passo con la dismissione del rame.

