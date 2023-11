Fine settimana di maltempo? (video)

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, Foschie e banche di nebbia in Pianura Padana specie lungo il corso del Po. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati, qualche addensamento sulle Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento.

AL CENTRO

Al mattino locali addensamenti ma senza fenomeni associati, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo stabile con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata attesa nuvolosità in progressivo aumento.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse lungo le coste tirreniche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Sardegna con isolati piovaschi, tempo per lo più invariato altrove. Tra la serata e la notte nuvolosità in graduale aumento con precipitazioni a partire dalle isole maggiori e versanti Tirrenici.

Temperature minime in generale diminuzione; massime stazionarie.

Tendenza per domenica e prossimi giorni