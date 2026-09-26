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Fincantieri, Folgiero apre il corso Spes Academy sulle industrie strategiche

Fincantieri, Folgiero apre il corso Spes Academy sulle industrie strategiche

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Fincantieri, Folgiero apre il corso Spes Academy sulle industrie strategiche Adnkronos

(Adnkronos) – Il ruolo delle industrie strategiche nella nuova competizione globale e il rapporto sempre più stretto tra geopolitica, sicurezza, tecnologia e dinamiche di influenza sono stati al centro della lectio magistralis di Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, che ha inaugurato a Roma il Corso di relazioni internazionali della Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi”. L’incontro è stato ospitato presso Europa Experience – David Sassoli. 

economia

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Redazione Key4biz

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