Fincantieri, Folgiero apre il corso Spes Academy sulle industrie strategiche

(Adnkronos) – Il ruolo delle industrie strategiche nella nuova competizione globale e il rapporto sempre più stretto tra geopolitica, sicurezza, tecnologia e dinamiche di influenza sono stati al centro della lectio magistralis di Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, che ha inaugurato a Roma il Corso di relazioni internazionali della Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi”. L’incontro è stato ospitato presso Europa Experience – David Sassoli.

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