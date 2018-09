Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui .

Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Il presente è un invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:

Azione chiave 1

Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento

Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù

Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus

Azione chiave 2

Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi

Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù

Alleanze per la conoscenza

Alleanze per le abilità settoriali

Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore

Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù

Azione chiave 3

Sostegno alle riforme delle politiche

Dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù

Attività Jean Monnet

Cattedre Jean Monnet

Moduli Jean Monnet — Centri di eccellenza Jean Monnet

Sostegno Jean Monnet alle associazioni

Reti Jean Monnet

Progetti Jean Monnet

Sport

Partenariati di collaborazione

Piccoli partenariati di collaborazione — Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

Soggetti beneficiari

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+.

I gruppi di giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù.

La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi partecipanti:

gli Stati membri dell’Unione europea,

i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia,

i paesi candidati all’adesione all’UE: la Turchia e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazioni dei paesi partner.

Scadenza

Le scadenze principali, per l’Azione Chiave 1 sono:

Mobilità individuale nel settore della gioventù – 4 ottobre 2018

– Partenariati strategici nel settore della gioventù – 4 ottobre 2018

Le scadenze principali, per l’Azione Chiave 3 sono:

Incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù – 1° febbraio 2018; 26 aprile 2018; 4 ottobre 2018.