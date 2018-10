Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui .

E’ stato pubblicato un invito a presentare proposte per la digitalizzazione e per la trasformazione dell’industria e dei servizi europei in agricoltura, a valere sul Programma Quadro per la Ricerca, lo Sviluppo e l’innovazione Orizzonte 2020 (2014-2020).

Il bando sostiene le proposte dirette al miglioramento della reperibilità, dell’interoperabilità e della riutilizzabilità dei dati, migliorando al contempo i servizi forniti alle comunità della ricerca in modo da facilitarne il loro riutilizzo. Si vuole, inoltre, sostenere la formulazione di nuovi modelli di governance all’interno del settore della ricerca e dell’innovazione.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del finanziamento tutti gli enti legali con sede in uno Stato Membro o negli Stati che partecipano al programma H2020; la composizione dei consorzi progettuali deve prevedere la partecipazione di 3 entità legali aventi sede in 3 differenti Stati Membri o altri Paesi che partecipano all’iniziativa.

Tipologia di interventi ammissibili

Sono finanziabili i modelli integrativi ed il coinvolgimento delle comunità della ricerca nelle fasi di formazione, monitoraggio e misurazione dell’uso di ICT/ data nel settore alimentare e nutrizionale.

Entità e forma dell’agevolazione

Il budget stanziato ammonta ad euro 10.000.000.

Il finanziamento ammonta al 70% delle spese ammissibili.

Scadenza

Dal 16.10.2018 al 23.01.2019