Con il bando la Regione punta a rafforzare la competitività delle filiere del made in Italy presenti nelle aree gravemente colpite dal sisma dell’agosto – ottobre 2016 anche attraverso la cross-fertilisation fra settori, ovvero promuovendo l’introduzione di tecnologie e servizi provenienti da settori ad alta intensità di conoscenza per favorire l’innovazione, la diversificazione e la qualità dei prodotti e un miglioramento dei processi produttivi. L’intervento intende, inoltre, sostenere ed accrescere la riconoscibilità sui mercati dei prodotti del made in italy veicolando l’identità dei territori di riferimento.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le micro, piccole, medie imprese esclusivamente in forma aggregata.

Tipologia di progetti ammissibili

spese per il personale dipendente relative a laureati, ricercatori, dottorati, tecnici e altro personale ausiliario, esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività del progetto, necessarie per la realizzazione del programma di investimento (max 20% del costo ammissibile del progetto); spese per la messa a disposizione di personale altamente qualificato; spese per l’acquisizione di strumentazione e di attrezzature, compreso l’ammortamento; spese per l’acquisizione e lo sviluppo di sistemi informatici; costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto; spese per l’acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione; spese connesse ai diritti di proprietà industriale (ricerca contrattuale, brevetti acquisiti o ottenuti in licenza) e all’ottenimento, convalida e difesa di brevetti e altri attivi immateriali; spese per l’acquisizione di certificazioni volontarie, marchi, standard di qualità; spese connesse alla promozione e supporto all’internazionalizzazione.

Entità e forma dell’agevolazione

Per la realizzazione del bando è stanziato un importo complessivo di € 15.000.000,00. Il costo totale ammissibile del programma di investimento presentato a valere sul bando non deve essere inferiore a € 100.000,00; il contributo concedibile sarà calcolato su un ammontare massimo di spese ammesse non superiore a € 700.000,00.

Scadenza

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a partire dal 03 settembre 2018 e fino al 31 ottobre 2018.