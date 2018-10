Cassa Forense indice per l’anno 2018 un bando per l’assegnazione di contributi, fino allo stanziamento di € 2.400.000,00, per l’acquisto di nuovi strumenti informatici per lo studio legale.

Soggetti beneficiari

Sono destinatari del bando coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano iscritti alla Cassa o iscritti all’Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi dall’Albo, né cancellati dall’Albo, e in possesso dei requisiti.

Per la partecipazione al bando e l’ammissione in graduatoria sono richiesti i seguenti requisiti:

essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa;

avere dichiarato un reddito professionale inferiore a € 50.000,00;

per coloro che non erano tenuti all’invio del Mod. 5/2018, aver prodotto un reddito netto professionale da attività forense inferiore ad € 50.000,00;

inviare la domanda corredata della documentazione richiesta.

Tipologia di progetti ammissibili

Sono rimborsabili esclusivamente le spese sostenute per l’acquisto dei seguenti strumenti informatici limitatamente a uno per ogni tipologia:

computer fisso;

computer portatile;

monitor;

stampante, anche multifunzione;

scanner;

tablet;

fotocopiatrice, anche multifunzione;

licenze software per la gestione degli studi legali;

strumenti per la conservazione e protezione dei dati dello studio.

Entità e forma dell’agevolazione

Il contributo una tantum sarà pari al 50% della spesa complessiva documentata, non inferiore ad € 300,00 al netto di IVA, per l’acquisto di nuovi strumenti informatici per lo studio legale effettuato nell’anno 2017 e nell’anno 2018. Il contributo non può essere superiore ad € 1.500,00.

Scadenza

16 gennaio 2019