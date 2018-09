Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui .

La Fondazione CON IL SUD, in collaborazione con l’OMA di Firenze (Osservatorio dei Mestieri d’Arte), intende sperimentare iniziative, realizzate da partenariati guidati dalle organizzazioni del terzo settore, finalizzate a rivitalizzare alcune eccellenze a rischio di estinzione della tradizione artigiana del Mezzogiorno, con particolare riferimento alle aree più disagiate. Tali iniziative dovranno coniugare la capacità di recuperare e valorizzare il sapere non codificato insito nelle tradizioni locali, la sostenibilità economico-finanziaria del processo di valorizzazione (anche mediante il coinvolgimento di soggetti in grado di garantire competenze e visibilità) e l’intervento a favore di persone in condizioni di vulnerabilità sociale.

L’obiettivo generale della presente iniziativa è contrastare, nelle aree delle regioni del Sud caratterizzate da elevato disagio sociale, il declino di alcune fra le tradizioni artigiane d’eccellenza, valorizzandole e rifunzionalizzandole nell’ambito degli odierni mercati del consumo. A tal riguardo le singole progettualità sostenute dovranno prevedere:

l’inclusione attiva di soggetti in condizioni di fragilità sociale;

un robusto impianto imprenditoriale (preferibilmente di natura sociale), così da garantirne la sostenibilità economica;

il coinvolgimento di nuovi talenti e delle competenze adeguate per raggiungere i risultati attesi di carattere commerciale e merceologico.

Le Regioni interessate sono Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Soggetti beneficiari

L’unico soggetto legittimato a presentare proposte di progetto è il soggetto responsabile, che deve essere un’organizzazione senza scopo di lucro nella forma di:

associazione (riconosciuta o non riconosciuta);

cooperativa sociale o consorzio sociale;

ente ecclesiastico;

fondazione;

impresa sociale.

I partenariati proponenti, oltre al soggetto responsabile, dovranno prevedere come minimo la partecipazione di altri due soggetti del terzo settore.

I soggetti della partnership non afferenti al mondo del terzo settore, potranno appartenere a quello delle istituzioni, dell’università, della ricerca e al mondo economico.

Tipologia di progetti ammissibili

Lo svolgimento del presente Bando prevede due distinte fasi:

1) una prima fase finalizzata alla selezione dei partenariati attuatori delle iniziative finanziate;

2) una successiva seconda fase di progettazione esecutiva degli interventi finanziati.

Entità e forma dell’agevolazione

Per la realizzazione delle singole iniziative, la Fondazione mette a disposizione complessivamente un contributo di 800 mila euro, in funzione della qualità delle proposte ricevute e della loro capacità di generare valore sociale ed economico sul territorio.

Scadenza

Ore 13:00 del 17 ottobre 2018