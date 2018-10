Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui .

Con il presente bando, l’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo vuole finanziare iniziative delle organizzazioni della società civile finalizzate alla sensibilizzazione e educazione alla cittadinanza globale in linea con il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2017-2019 e con la “Strategia per l’Educazione alla Cittadinanza Globale”.

Soggetti beneficiari

Possono presentare progetti gli organismi che, alla data di scadenza del bando, risultino regolarmente iscritti all’elenco istituito dall’art. 26 della Legge 125/2014, che non siano debitori verso la Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri o l’AICS. Ogni proponente può partecipare ad un massimo di 2 proposte come capofila e 2 come partner. Vengono valutate positivamente le proposte che prevedono partenariati con enti (come indicati al Capo VI della Legge 125/2014) che contribuiscano con il loro expertise: Università, enti pubblici o attori non statali. Inoltre è considerata di valore aggiunto l’attivazione di partenariati e il coinvolgimento di enti territoriali e associazioni di immigrati e migranti.

Tipologia di progetti ammissibili

L’Agenzia vuole finanziare progetti che perseguano come obiettivo generale:

– Contribuire allo sviluppo e al rafforzamento della “cittadinanza” intesa come appartenenza alla comunità globale, concorrendo al cambiamento individuale e collettivo verso stili di vita e modelli di sviluppo sostenibili. E rispondere ad uno dei seguenti obiettivi specifici:

1) Rafforzare la conoscenza sui temi dello sviluppo globale a favore dell’impegno attivo dei cittadini nell’attuare i principi di giustizia sociale, solidarietà internazionale e sviluppo sostenibile;

2) Promuovere la conoscenza e favorire atteggiamenti, azioni e forme di partecipazione attiva volti alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici;

3) Contribuire a contrastare fenomeni di odio, intolleranza e discriminazione;

Attività

Le iniziative presentate devono sviluppare percorsi e metodi dell’educazione formale e non formale, e pratiche di informazione e sensibilizzazione come descritti alla Sezione 7 della Strategia Nazionale.

Tipologie di spese ammissibili

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non deve essere inferiore ai 150.000,00 Euro e superiore ai 600.000,00 Euro. Questo importo non dovrà essere superiore al 90% del valore del progetto (cofinanziamento). Le richieste di contributo non devono superare di due volte i proventi del triennio 2015-2017 dell’organizzazione proponente.

Entità e forma dell’agevolazione

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 7.000.000,00 di Euro

Scadenza

4 NOVEMBRE 2018, ORE 12.00