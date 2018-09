Final Fantasy XIV Online supera i 14 milioni di giocatori

Square Enix ha annunciato che la community di Final Fantasy XIV Online ha superato i 14 milioni di utenti registrati.

La notizia arriva alla vigilia dei festeggiamenti per il quinto anniversario di Final Fantasy XIV, a cui si sono uniti 4 milioni di giocatori solo durante l’ultimo anno.

“Nonostante la versione di Final Fantasy XIV pubblicata in origine non fosse all’altezza delle aspettative, grazie al supporto dei media, delle aziende con cui abbiamo collaborato e ovviamente dei nostri fantastici fan, siamo riusciti a pubblicare A Realm Reborn nel 2013”, ha commentato Naoki Yoshida, produttore e direttore del gioco. “È stata una vera e propria rinascita per FFXIV, che nel corso di questi ultimi cinque anni è cresciuto sempre di più fino a diventare il titolo che tutti conosciamo e amiamo oggi. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per questo”.

“Abbiamo molte nuove esperienze di gioco e storie epiche che vogliamo condividere con tutti voi. Ci impegneremo sempre per espandere ancora di più il mondo di FFXIV, un luogo in cui i giocatori possono formare dei legami profondi e duraturi con persone di tutto il mondo durante le loro avventure”.