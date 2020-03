Nuovo studio della MPA sull’industria dell’intrattenimento mondiale, che vale complessivamente oltre 100 miliardi di dollari. Il CEO Rivkin: “Il nostro settore sta continuando ad innovare e oggi offriamo al pubblico film e serie tv da fruire dove, come e quando lo desidera”.

Il panorama mondiale dell’industria culturale e dell’intrattenimento, costituita da televisione, cinema e piattaforme di streaming e download a pagamento, o anche di video on demand (VoD), sia su apparecchi televisivi tradizionali o mobile, sia smart tv (connesse in rete), oppure via streaming/live, ha raggiunto nel 2019 un valore complessivo di 101 miliardi di dollari.

Il Report

Il dato è stato annunciato dalla Motion Picture Association (MPA) in occasione della presentazione del Rapporto dal titolo “2019 THEME Report”, un’indagine annuale tra le più dettagliate relative al pubblico di cinema e televisione, alla spesa media e procapite, al tipo di piattaforma tecnologica preferita e ai canali di fruizione più popolari.

“L’industria cinematografica, televisiva e dello streaming continua a trasformarsi e a crescere ad un ritmo vertiginoso e lo studio dimostra che il vero vincitore è il pubblico”, ha spiegato in una nota ufficiale Charles Rivkin, Presidente e CEO di MPA.

“Un risultato estremamente positivo questo, perché il nostro settore sta continuando ad innovare e questa è forse la cosa più importante, con la possibilità di offrire al pubblico film e serie tv da fruire dove, come e quando lo desidera”.

Mobile/home

In effetti, quello a cui il Presidente dell’Associazione si sta riferendo è proprio l’innovazione tecnologica, nello specifico il segmento mobile/home entertainment, che da solo vale ben oltre la metà dell’interno mercato globale.

Durante lo scorso anno, il consumo di contenuti cinematografici e televisivi su device mobili e a casa è cresciuto del 14% su base annua, raggiungendo il valore di 58,8 miliardi di dollari. solo negli Stati uniti l’incremento è stato dell’8%, per un mercato interno da 25,2 miliardi di dollari.

Cinema e digitale

L’aumento di fatturato è stato guidato soprattutto dall’offerta digitale, che negli Stati Uniti è cresciuta del +18% e nel resto del mondo del +29% rispetto al 2018.

Dando un’occhiata generale al mondo del cinema, l’indagine ha stimato che solo per il mercato di Stati Uniti e Canada il box office ha raccolto 11,4 miliardi di dollari nel 2019, con 268 milioni di persone che sono andate in sala a vedere film. Nel resto del mondo, il dato si attesta su 30,8 miliardi di dollari di incassi.