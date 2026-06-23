Quando lo stadio diventa un data center

I Mondiali di calcio 2026 non saranno soltanto il più grande evento sportivo del pianeta. Saranno anche il più grande stress test mai realizzato per le reti di telecomunicazione mobili. Dietro ogni selfie pubblicato sugli spalti, ogni video condiviso sui social, ogni diretta su Instagram, ogni messaggio WhatsApp inviato durante una partita, si nasconde una gigantesca macchina infrastrutturale che dovrà sostenere volumi di traffico dati senza precedenti.

Negli ultimi dieci anni il comportamento del pubblico negli stadi è cambiato radicalmente. Se un tempo gli spettatori si limitavano a guardare la partita, oggi ciascun tifoso produce e consuma continuamente dati all’interno di un grande data center con al centro il rettangolo verde: lo stadio.

Durante una gara si scattano fotografie, si registrano video in alta definizione, si effettuano videochiamate, si condividono contenuti sui social network e si consultano statistiche, replay e servizi digitali collegati all’evento. In pratica, ogni spettatore è contemporaneamente consumatore e produttore di traffico dati. Ma è lo stesso stadio che sorregge un’infrastruttura di telecomunicazioni e digitale sempre più imponente. Questi mondiali che si giocano tra Stati Unit, Messico e Canada lo dimostrano.

Il pubblico allo stadio consuma 50 terabyte di dati per partita. Sono 16 stadi in tre nazioni, nasce un’infrastrutture digitale imponente

Per i Mondiali 2026, gli operatori stimano che il pubblico presente in un singolo stadio possa consumare oltre 50 terabyte di dati per partita (un volume pari a 540.000 film in streaming). Per comprendere l’ordine di grandezza, si tratta di una quantità equivalente allo streaming continuo di video in alta definizione per oltre tre anni.

Un dato impressionante che rappresenta soltanto una parte del problema. La vera novità rispetto alle precedenti edizioni della Coppa del Mondo è la dimensione geografica dell’evento, ha spiegato Saf Malik su capacityglobal.com.

Le partite si svolgeranno contemporaneamente in 16 stadi distribuiti tra Stati Uniti, Canada e Messico, nell’arco di cinque settimane. A questo si aggiungono le aree dedicate ai tifosi, gli aeroporti, le stazioni, gli hotel, i centri di accreditamento e tutte le infrastrutture urbane coinvolte dall’afflusso di milioni di persone.

In passato gli operatori dovevano garantire connettività ad altissima densità all’interno di un singolo impianto sportivo. Oggi devono assicurare la stessa qualità di servizio lungo l’intero percorso del tifoso: dall’arrivo in aeroporto fino al rientro in hotel, passando per fan zone, mezzi di trasporto e stadio.

Questo significa gestire una domanda di traffico mobile che si sposta continuamente e in modo imprevedibile all’interno delle città ospitanti.

Il più grande potenziamento di rete mai realizzato per un evento sportivo, grazie al 5G

Per affrontare questa sfida, Verizon, sponsor ufficiale dei servizi di telecomunicazione del torneo, lavora da oltre due anni al potenziamento delle infrastrutture. L’operatore ha realizzato un incremento della capacità di rete compreso tra tre e cinque volte nei 11 stadi statunitensi che ospiteranno le partite.

L’intervento ha comportato l’aggiunta di nuove frequenze radio e l’installazione di migliaia di antenne, collocate sia sotto i sedili sia nelle sezioni superiori degli impianti, per distribuire il traffico in modo più efficiente e gestire l’elevata concentrazione di utenti.

Si tratta di una configurazione che sfrutta le potenzialità del 5G Ultra Wideband, la versione ad altissime prestazioni della rete mobile di quinta generazione.

L’operazione coinvolge anche altri grandi operatori. AT&T negli Stati Uniti e Rogers in Canada stanno investendo nel rafforzamento delle coperture radio all’interno degli stadi, delle fan zone, delle infrastrutture di trasporto e delle aree urbane interessate dall’evento.

L’obiettivo comune è evitare congestioni e garantire continuità di servizio durante i picchi di traffico generati dagli spostamenti di milioni di persone. Dal punto di vista industriale, il valore di questi investimenti va ben oltre il torneo.

Le reti private 5G entrano in campo

Un’altra innovazione significativa riguarda l’utilizzo delle reti private 5G all’interno delle strutture sportive. Queste reti dedicate non servono il pubblico ma supportano servizi critici per l’organizzazione e la produzione televisiva.

La tecnologia 5G è il motore di questa trasformazione. Le reti degli stadi supportano oltre 80.000 persone connesse simultaneamente, generando un’esplosione di attività digitale: dirette streaming, video, messaggi, scommesse live, foto e interazioni social.

Il processo avviene in tempo reale grazie all’Edge Computing: i dati non vengono inviati a cloud remoto, ma processati direttamente in loco. Questo garantisce latenza ultra-bassa per trasmissioni TV, validazioni VAR 3D, statistica giocatori e show di droni luminosi sincronizzati.

Tra le applicazioni più avanzate figura Lenovo Referee View, il sistema che utilizza telecamere indossate dagli arbitri per fornire immagini in tempo reale ai broadcaster con latenza estremamente ridotta.

Tutti gli stadi hanno inoltre i loro gemelli digitali super-accurati, repliche virtuali che monitorano operazioni, sicurezza e flussi di pubblico in tempo reale. Sicuramente: i campi da gioco sono metafore perfette di come il calcio si è trasformato in un “laboratorio tecnologico” globale, dove l’infrastruttura digitale diventa parte integrante dell’esperienza sportiva.

Il cuore invisibile dei Mondiali: la rete che trasporta le immagini

La parte più impressionante dell’infrastruttura è probabilmente quella dedicata alla produzione televisiva globale. Ogni stadio sarà collegato attraverso una rete di contribuzione con una capacità di 600 Gigabit al secondo. L’architettura è costruita su due percorsi da 100 Gigabit, ciascuno protetto da tre rotte ridondanti, per garantire la continuità del servizio anche in caso di guasti.

Nel complesso, Verizon trasporterà verso l’International Broadcast Centre (IBC) di Dallas un volume di traffico pari a 7 Terabit al secondo. Per farlo utilizzerà 64 circuiti ottici da 100 Gigabit che collegheranno tutti gli stadi al centro nevralgico della produzione televisiva.

Da qui verranno distribuiti i segnali video a circa 180 broadcaster internazionali, con una platea potenziale stimata in 6 miliardi di spettatori nel mondo.

L’IBC sarà ospitato all’interno del Kay Bailey Hutchison Convention Center di Dallas, in una struttura di circa 45.000 metri quadrati, incaricata di raccogliere, elaborare e redistribuire tutti i flussi provenienti dalle 16 sedi di gara.

La prova del nove per il network slicing

I Mondiali 2026 rappresentano anche il più importante banco di prova commerciale per una delle tecnologie più discusse del 5G: il network slicing. In pratica, la rete viene suddivisa in “corsie preferenziali” virtuali dedicate a servizi differenti.

Le applicazioni di pubblica sicurezza, i sistemi operativi dell’evento, i flussi televisivi e il traffico dei tifosi possono così utilizzare porzioni separate della stessa infrastruttura, con livelli di qualità e affidabilità garantiti.

La posta in gioco è elevata. Se una rete dedicata alla sicurezza pubblica dovesse rallentare perché migliaia di tifosi stanno caricando video sui social, l’intero modello perderebbe credibilità. Per questo il torneo sarà osservato con grande attenzione da operatori, fornitori tecnologici e imprese di tutto il mondo.

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